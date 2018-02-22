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Минобороны сформирует в Подмосковье «дивизию будущего»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минобороны России приняло решение сформировать «дивизию будущего» из 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии. Воинское соединение получит бронетехнику последнего поколения, современные системы управления и беспилотные комплекс, рассказали «Известиям» в российском военном ведомстве.

Предполагается, что Таманская дивизия получит танки «Армата», самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг».

Массовые поставки техники ожидаются к 2020 году, а пока военнослужащие этого соединения осваивают боевые машины, проехавшие по Красной площади во время Парада Победы в 2017 году.

По мнению эксперта, полигоны и материально-техническая база Таманской дивизии позволяют активно изучать возможности новой техники. Кроме того, ее место дислокации близко к трем ведущим научным центрам Минобороны. 

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: 

Таманская «дивизия будущего»

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