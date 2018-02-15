Школа для истребителя

Замминистра обороны России Юрий Борисов сообщил о начале опытно-боевой эксплуатации и окончании первого этапа госиспытаний истребителя пятого поколения Су-57. По словам Борисова, в 2018 году будет подписан контракт на поставку установочной партии истребителей этого типа — 12 самолетов. Портал iz.ru разобрался в состоянии программы разработки новейшего российского истребителя.

Что такое опытно-боевая эксплуатация?

Первый летный экземпляр истребителя Т-50 («фирменное» обозначение Су-57 в ОКБ Сухого) поднялся в воздух в январе 2010 года. За время, прошедшее с первого полета, построено в общей сложности 10 летных прототипов, совершивших сотни полетов на заводском аэродроме в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском и в Государственном летно-испытательном центре имени Чкалова в Ахтубинске. За это время на основе рекомендаций и заключений летчиков-испытателей и инженеров в конструкцию был внесен ряд изменений, а на новый тип подготовлена группа летчиков и техников, которым предстоит передавать свой опыт уже тем, кто будет эксплуатировать самолет в частях.

Су_1 Истребитель пятого поколения Су-57 перед взлетом на аэродроме в Комсомольске-на-Амуре Фото: РИА Новости

Принятие нового истребителя в опытно-боевую эксплуатацию означает, что теперь на новой машине будут не только продолжаться испытания и доработки, но и отрабатываться тактика ее боевого применения. На этой стадии новые истребители должны поступить уже в липецкий Центр боевого применения и переучивания летного состава для подготовки командиров и летчиков будущих строевых полков.

Почему 12 истребителей?

12 машин позволят сформировать эскадрилью по штатному расписанию и отрабатывать взаимодействие уже в тех боевых порядках, которые, возможно, придется использовать в реальных военных конфликтах. Испытания и доработки будут продолжаться в первую очередь на ранее построенных опытных экземплярах Су-57 с последующим внедрением их результатов на серийных самолетах. В дальнейшем по результатам опытно-боевой эксплуатации будет определен окончательный облик самолетов для «большой серии».

Как появился Су-57?

Впервые работы над перспективным многоцелевым истребителем были начаты в СССР в 1980-х годах в рамках темы «И-90» (истребитель 1990-х годов). Первым самолетом, построенным в рамках этой программы, стал экспериментальный истребитель МиГ 1.44, однако из-за сокращения военных расходов после распада СССР его разработка затянулась и была в итоге прекращена. КБ Сухого создало известный экспериментальный самолет с обратной стреловидностью крыла С.37, на котором было отработано немало технических решений и концепций для истребителя пятого поколения. История собственно Су-57 начинается в 2001 году, когда ВВС России запустили проект ПАК ФА — Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации. Головным разработчиком проекта в 2002 году был определен комплекс «Сухой». Первые макеты нового самолета появились в 2004 году, а 29 января 2010 года начались летные испытания новой машины.

Су_2 Истребители пятого поколения Су-57 во время воздушного парада на авиационном фестивале «Форсаж-2017» Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сколько еще продлятся испытания?

Окончательно они завершатся с формированием облика и запуском в серийное производство Су-57 с двигателем «второго этапа» — так называемым изделием 30. Первый полет опытного Су-57 с новым двигателем состоялся в декабре 2017 года, и, скорее всего, его испытания займут еще 3–4 года. Предполагается, что именно истребители с двигателем второго этапа будут закупать в рамках крупномасштабного серийного производства, которое должно начаться в 2021–2022 годах.

Су_3 Истребитель пятого поколения Су-57 в подмосковном Жуковском Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Какие варианты Су-57 могут появиться в дальнейшем?

Наиболее ожидаемый вариант — это экспортный FGFA, создаваемый по заказу ВВС Индии. Его судьба и масштабы производства пока окончательно не определены — процесс принятия на вооружение новых образцов в вооруженных силах Индии чрезвычайно затянут и забюрократизирован. Еще одна ожидаемая модификация — перспективный палубный истребитель, создаваемый в рамках проекта ПАК КА — Перспективный авиационный комплекс корабельной авиации. Судьба этого проекта, однако, серьезно зависит от решения о строительстве нового авианосца для ВМФ России.

Чем Су-57 отличается от конкурентов и альтернативных вариантов?

Главным преимуществом нового российского истребителя является сочетание принятых для пятого поколения требований — малозаметность, крейсерская сверхзвуковая скорость, наличие развитой информационно-управляющей системы, «встраивающей» самолет в «боевую сеть», с традиционно высокими для отечественных машин маневренными возможностями, обеспечивающими преимущество в ближнем воздушном бою. ВВС России в настоящее время закупают истребители Су-35, которые многие специалисты относят к «переходному» поколению между «4++» и «5». Эти машины не являются «невидимками», однако мало чем уступают Су-57 по возможностям бортового оборудования, позволяя осваивать новые тактические приемы и схемы боевого применения.

Су_4 Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Фото: commons.wikimedia.org

Американские истребители пятого поколения F-22, близкие к Су-57 по размерам и основным характеристикам, уступают ему по спектру решаемых задач — внутренние отсеки вооружения F-22 не позволяют размещать крупногабаритные боеприпасы «воздух–поверхность», что возможно на Су-57. Истребители F-35 лучше приспособлены для решения ударных задач, однако уступают российскому самолету пятого поколения по характеристикам, включая крейсерскую и максимальную скорость, дальность полета и боевую нагрузку.

Кто может стать покупателем Су-57?

География экспортных поставок этого истребителя вряд ли будет столь же обширной, как у его предшественников — истребителей семейства Т-10 — от Су-27 до Су-35. Помимо Индии, которая рассматривается как основной наряду с Россией покупатель этой машины, скорее всего, интерес к Су-57 проявят страны Ближнего Востока и Северной Африки — от ОАЭ до Египта и Алжира. Впрочем, учитывая турбулентность и непредсказуемость современных политических процессов, покупателями Су-57 может в перспективе оказаться и кто-то из нынешних стран НАТО — например, Турция, если отношения между ней и партнерами по блоку будут портиться и дальше. Относительно возможного интереса к новой российской машине со стороны Китая пока что-то предполагать сложно, учитывая, что Пекин ведет две собственные программы по созданию истребителей пятого поколения, хотя и в значительной мере с использованием российских технологий и систем.