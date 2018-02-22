Таманская «дивизия будущего»

Вторая гвардейская мотострелковая Таманская дивизия станет первым соединением российской армии, получившим танки «Армата», самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг». Такое решение принято военным ведомством в конце прошлого года. На базе дивизии все эти боевые машины пройдут войсковые испытания. Массовые поставки техники ожидаются к 2020 году, а пока военнослужащие этого соединения осваивают боевые машины, проехавшие по Красной площади во время прошлогоднего парада Победы.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, с 2020 года 2-я гвардейская мотострелковая Таманская ордена Октябрьской Революции Краснознаменная, ордена Суворова дивизия имени М.И. Калинина (2 гв. мсд) начнет перевооружение — она получит технику на платформах «Армата» и «Бумеранг».

Ранее российское военное ведомство хотело распределить новейшую технику по разным воинским частям. Но в конце 2017 года было принято решение сформировать одну «дивизию будущего». Помимо бронетехники последнего поколения, в ней появятся самые современные системы управления и беспилотные комплексы.

Во время парада Победы 2017 года «Арматы», «Коалиции», «Курганцы» и «Бумеранги» шли с регалиями и под знаменами частей Таманской дивизии – 1-го гвардейского танкового полка и 1-го гвардейского мотострелкового. По Красной площади проехали семь новейших танков, семь БМП, три БТР и четыре САУ.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский предположил в разговоре с «Известиями», что Таманская дивизия станет своего рода «испытательным стендом», где новая техника пройдет войсковую обкатку.

— Это соединение имеет славную историю и богатый опыт участия в боевых действиях, включая обе кампании на Северном Кавказе. Сейчас оно относится ко второму стратегическому эшелону, — пояснил эксперт. — Еще в советское время в этой дивизии проходили обкатку новые образцы вооружения и техники. Туда отбирают лучших офицеров, ключевые должности укомплектованы контрактниками. «Армата» — платформа совсем новая, сложная, поэтому ее должны осваивать опытные военнослужащие. С их помощью будут выработаны методики эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, подготовки к бою и т.п.

По словам Мураховского, полигоны и материально-техническая база Таманской дивизии позволяют активно изучать возможности новой техники. Свою роль также играет близость мест дислокации соединения к ведущим научным центрам Минобороны — 3-му ЦНИИ, Академии Фрунзе и Академии Генштаба.

— Возможности дивизии позволяют глубоко проработать вопрос о повышении эффективности и боевых возможностей соединения, оснащенного новой техникой, — отметил специалист. — Будет проведена целая серия так называемых опытных и исследовательских учений. По их результатам примут решения об организационно-штатной структуре, необходимости доработки техники, об использовании технических средств и методик обучения личного состава, выработке новых тактических приемов.

2-я гвардейская стрелковая Таманская дивизия — одно из самых прославленных соединений Российской армии. Свою историю она ведет от 127-й стрелковой дивизии, сформированной в июне 1940 года. В годы Великой Отечественной войны соединение воевало на Северном Кавказе, в Крыму, Прибалтике, Белоруссии, встретило май 1945 года в Восточной Пруссии. За мужество и героизм дивизия была несколько раз награждена, она получила почетное наименование, стала гвардейской и сменила название. В 2009 году в ходе реформы армии соединение переформировали в отдельные бригады. В 2013 году президент России Владимир Путин предложил возродить легендарную дивизию.