Песков прокомментировал слова Серебрякова о хамстве россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова актера Алексея Серебрякова. Ранее артист, эмигрировавший в Канаду, заявил, что национальная идея России стоит на «силе, наглости и хамстве».

«Кремль не относится к его позиции», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к позиции Серебрякова.

Столь скандальное заявление артист сделал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю. Он также заявил, что главный герой фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» проигрывает в споре с мэром только из-за того, что он русский.

«Американец берет и делает, потому что там психология другая — психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право», — сказал Серебряков.

Народный артист России Александр Панкратов-Черный ранее не согласился с актером. Он отметил, что в вопросах хамства многое зависит от родителей, а не от национальности.