Прямой эфир

Звезда «Левиафана» назвал национальной идеей России наглость и хамство

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Алексей Серебряков заявил, что национальной идеей России являются «сила, наглость и хамство». Об этом эмигрировавший в Канаду артист сообщил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.

«Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство», — заявил звезда фильмов «Обитаемый остров» и «Левиафан».

При этом Алексей Серебряков полагает, что главный герой фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» проигрывает в споре с мэром, поскольку он русский. «Американец берет и делает, потому что там психология другая — психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право», — утверждает актер.

Заявления артиста вызвали неоднозначную реакцию у пользователей сети. Некоторые из них осудили его за высказывания в адрес российских граждан и обвинили в русофобии.

Ранее портал iz.ru писал, что фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» могут исключить из списка номинантов на премию «Оскар» из-за того, что сопродюсер картины Глеб Фетисов вошел в «кремлевский список» минфина США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роберт де Ниро рассказал о «временном безумии» США
Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» взял пять наград BAFTA

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017