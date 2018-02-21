Звезда «Левиафана» назвал национальной идеей России наглость и хамство

Актер Алексей Серебряков заявил, что национальной идеей России являются «сила, наглость и хамство». Об этом эмигрировавший в Канаду артист сообщил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.

«Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство», — заявил звезда фильмов «Обитаемый остров» и «Левиафан».

При этом Алексей Серебряков полагает, что главный герой фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» проигрывает в споре с мэром, поскольку он русский. «Американец берет и делает, потому что там психология другая — психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право», — утверждает актер.

Заявления артиста вызвали неоднозначную реакцию у пользователей сети. Некоторые из них осудили его за высказывания в адрес российских граждан и обвинили в русофобии.

Ранее портал iz.ru писал, что фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» могут исключить из списка номинантов на премию «Оскар» из-за того, что сопродюсер картины Глеб Фетисов вошел в «кремлевский список» минфина США.