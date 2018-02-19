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Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» взял пять наград BAFTA

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Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
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Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» режиссера Мартина Макдонаха стал лауреатом премии Британской академии кино и телеискусства (BAFTA) в номинации «Лучший фильм».

Криминальная драма представляет историю американки Милдред Хейс, которая пытается добиться возобновления расследования уголовного дела об изнасиловании и убийстве своей дочери. Для привлечения внимания общественности героиня арендует три рекламных щита на окраине города, на которых размещает обращение к шерифу.

В общей сложности картина была номинирована в девяти номинациях, а победу одержала в пяти категориях: «Лучший фильм» и «Лучший британский фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая женская роль» (Фрэнсис Макдорманд), «Лучшая мужская роль второго плана» (Сэм Рокуэлл).

71-я церемония вручения премии состоялась в лондонском концертном зале Альберт-холл вечером 18 февраля. Награда вручается в 23 номинациях. Как писал портал iz.ru, в номинации «Лучшая мужская роль» премии был удостоен британский актер Гари Олдман.

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