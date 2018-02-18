В Лондоне пройдет награждение лауреатов премии ВАFTA

В лондонском концертном зале Альберт-холл вечером 18 февраля пройдет 71-я церемония вручения национальной кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Награда вручается в 23 номинациях («Оскар» имеет на одну больше. — Ред.).

В этом году на «Бронзовую маску» претендует 41 фильм, уточняет ТАСС.

В номинации «Лучший неанглоязычный фильм» представлена драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. С ней соперничают еще четыре фильма, в том числе снятый Анджелиной Джоли «Сначала они убили моего отца».



Абсолютным фаворитом считается фэнтезийная мелодрама «Формула воды» Гильермо дель Торо, получившая 12 номинаций. По девять имеют драматический байопик «Темные времена» и драма Мартина Макдонаха «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури». По восемь — «Дюнкерк» и «Бегущий по лезвию 2049».

Как писал iz.ru, национальную российскую кинопремию «Золотой орел» получил фильм «Салют-7» как лучший в 2017 году. «Нелюбовь» Звягинцева получила приз за лучшую режиссерскую работу. Эта же лента номинирована на национальную французскую кинопремию «Сезар».