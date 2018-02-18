Прямой эфир

В Лондоне пройдет награждение лауреатов премии ВАFTA

0
Фото: REUTERS/Hannah McKay
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В лондонском концертном зале Альберт-холл вечером 18 февраля пройдет 71-я церемония вручения национальной кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Награда вручается в 23 номинациях («Оскар» имеет на одну больше. — Ред.).

В этом году на «Бронзовую маску» претендует 41 фильм, уточняет ТАСС.

В номинации «Лучший неанглоязычный фильм» представлена драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. С ней соперничают еще четыре фильма, в том числе снятый Анджелиной Джоли «Сначала они убили моего отца».

Абсолютным фаворитом считается фэнтезийная мелодрама «Формула воды» Гильермо дель Торо, получившая 12 номинаций. По девять имеют драматический байопик «Темные времена» и драма Мартина Макдонаха «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури». По восемь —  «Дюнкерк» и «Бегущий по лезвию 2049».

Как писал iz.ru, национальную российскую кинопремию «Золотой орел» получил фильм «Салют-7» как лучший в 2017 году. «Нелюбовь» Звягинцева получила приз за лучшую режиссерскую работу. Эта же лента номинирована на национальную французскую кинопремию «Сезар».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режиссер заменила себя картонной копией на встрече номинантов на «Оскар»
Три отечественных фильма вошли в топ–5 самых кассовых картин в январе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017