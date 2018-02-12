Три отечественных фильма вошли в топ–5 самых кассовых картин в январе

Отечественные фильмы «Движение вверх», «Три богатыря и принцесса Египта» и «Елки новые» вошли в пятерку самых кассовых кинокартин в российском прокате за январь 2018

При этом лента «Движение вверх» заняла в рейтинге первое место, кассовые сборы фильма превысили 2,6 млрд рублей, передает портал kinobusiness.com.

Мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта» расположился на третьей строчке рейтинга, собрав в прокате более 674 млн рублей.

Картина «Елки новые» заняла четвертую позицию, ее сборы составили свыше 512 млн рублей.

Второе и четвертое места в пятерке самых кассовых фильмов в январе заняли американские ленты «Джуманджи: Зов джунглей» (более 889 млн рублей) и «Величайший шоумен» (около 459 млн рублей).

Как сообщал портал iz.ru, 16 ноября фильм «Движение вверх» стал самым успешным фильмом в истории российского кинопроката, побив установленный ранее картиной «Последний богатырь» рекорд по кассовым сборам.

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал «Движение вверх» образцовым отечественным фильмом. Глава Минкультуры отметил, что в нем нашли отражение традиции советского кинематографа.