Посольство РФ покажет американским студентам «Движение вверх»

Фильм режиссера Антона Мегердичева «Движение вверх» посольство России в Вашингтоне покажет баскетболистам из Джорджтаунского университета, показ состоится в среду, 7 февраля.

На мероприятие приглашен консультант картины Александр Белов — сын легендарного советского баскетболиста Сергея Белова. Ожидается, что после просмотра он ответит на вопросы студентов, передает «РИА Новости».

В баскетбольном турнире Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) Джорджтаунский университет представляет команда Georgetown Hoyas, ее принято считать одной из лучших в подготовке игроков для Национальной баскетбольной лиги США.

«Движение вверх» рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде 1972 года, картина стала самой кассовой в истории российского кино. Президент Владимир Путин поблагодарил актера Владимира Машкова за роль в фильме.