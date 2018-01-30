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Путин поблагодарил актера Владимира Машкова за фильм «Движение вверх»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил актера Владимира Машкова, исполнившего главную роль в спортивной драме «Движение вверх».

«Вам спасибо большое за фильм», — сказал Путин в рамках встречи с доверенными лицами в Москве, предваряя выступление Машкова.

Актер удивился заявлению президента и сообщил, что не знал о просмотре картины Путиным в кинотеатре.

«Я никуда не ходил, флешку включил, я тоже современный человек», — констатировал Путин. «Украли?» — пошутил Машков. «Нет, не украли, дали посмотреть. Почему сразу украли?» — парировал президент.

После трех недель проката картина «Движение вверх» о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене стала самым кассовым фильмом за всю историю российского кино. Кроме того, фильм занял пятое место в десятке самых кассовых фильмов российского проката.

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