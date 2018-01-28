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Сборы блокбастера «Движение вверх» превысили 2,5 млрд рублей

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Фото: Централ Партнершип
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Кассовые сборы отечественного блокбастера о баскетболе «Движение вверх» составили более 2,5 млрд рублей. Такие данные приводит Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Фильм режиссера Антона Мегердичева рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.

Тем временем лента уже стала самым кассовым российским фильмом в новейшей истории и вторым — среди всех релизов, выходивших в наш прокат. Так, 21 января «Движению вверх» удалось побить рекорд по количеству проданных билетов, который десять лет держала новогодняя комедия «Ирония судьбы. Продолжение» Тимура Бекмамбетова.

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