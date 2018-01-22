Фильм «Движение вверх» обошел по кассовым сборам «Аватара»

Российская спортивная драма «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева за четвертые выходные в РФ и СНГ побила рекорд «Аватара» Джеймса Кэмерона по кассовым сборам. Об этом сообщает Kinobusiness.com.

Картина «Движение вверх» о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде 1972 года всего собрала 2,3 млрд рублей и 347,1 млн рублей за последние выходные. «Аватар» же собрал 336,8 млн рублей за четвертый уикенд. Как сообщает телеканал «360», по общей кассе фильм «Движение вверх» обогнал «Аватара», и общий кассовый сбор после 25 дней проката составил 2,37 млрд рублей против 2,32 млрд рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что фильм «Движение вверх» стал самым кассовым за всю историю российского кино.