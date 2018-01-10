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Роскомнадзор заблокировал 20 сайтов с копиями фильма «Движение вверх»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Роскомнадзор заблокировал два десятка пиратских ресурсов с копиями фильма «Движение вверх». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что в настоящее время пиратские копии фильмов уже удалены со 147 пиратских сайтов и еще с 22 двух ленту удалять в ближайшее время. Кроме того, сообщает RNS, осуществляется блокировка 20 ресурсов, которые не прекратили доступ пользователей к незаконно распространенным копиям фильмов после уведомления Роскомнадзора.  

Фильм «Движение вверх» вышел в прокат в конце декабря, его кассовые сборы уже превысили 1,3 млрд рублей.

В течение 2017 года Роскомнадзор получил больше 1,2 тыс. определений Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных прав в интернете. В основном определения касались защиты прав на кинематографическую продукцию. В частности, был ограничен доступ к пиратским ресурсам, на которых публиковались премьерные российские фильмы «Легенда о Коловрате», «Аритмия», «Время первых», «Притяжение», «Крым», «Гоголь», а также популярные американские сериалы «Игра престолов» и «Твин Пикс».

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