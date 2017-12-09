Прямой эфир

Роскомнадзор заблокировал более 40 «зеркал» пиратских сайтов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках реализации «антипиратского» закона Роскомнадзор заблокировал 41 «зеркало» торрент-трекеров.

Решениями Минкомсвязи такими признаны копии сайтов: rutor (18 «зеркал»); rustorrents (9); rutracker (5); nnm-club (5); goldenshara (2); torrentino (2).

«В настоящее время доступ к этим сайтам ограничивается операторами связи», — сообщается на сайте ведомства.

С 1 октября 2017 года на территории России действует законодательная мера об ограничении доступа к «зеркалам» пиратских сайтов, которые ранее были заблокированы Мосгорсудом из-за незаконного размещения информации с нарушением авторских прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Роскомнадзора пообещал оставить интернет без цензуры
Роскомнадзор заблокировал 59 сайтов с персональными данными россиян

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017