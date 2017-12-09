Роскомнадзор заблокировал более 40 «зеркал» пиратских сайтов

В рамках реализации «антипиратского» закона Роскомнадзор заблокировал 41 «зеркало» торрент-трекеров.

Решениями Минкомсвязи такими признаны копии сайтов: rutor (18 «зеркал»); rustorrents (9); rutracker (5); nnm-club (5); goldenshara (2); torrentino (2).

«В настоящее время доступ к этим сайтам ограничивается операторами связи», — сообщается на сайте ведомства.

С 1 октября 2017 года на территории России действует законодательная мера об ограничении доступа к «зеркалам» пиратских сайтов, которые ранее были заблокированы Мосгорсудом из-за незаконного размещения информации с нарушением авторских прав.