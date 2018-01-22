«Движение вверх» превзошло «Иронию судьбы 2»

«Движение вверх» продолжает брать новые высоты в отечественном прокате. На этих выходных новому хиту от создателей «Легенды № 17» удалось побить рекорд по количеству проданных билетов, который 10 лет держала новогодняя комедия «Ирония судьбы. Продолжение» Тимура Бекмамбетова. По данным ЕАИС, за 25 дней проката фильм Антона Мегердичева посмотрело более 9 млн россиян, что принесло ему 2,3 млрд бокс-офиса. Кроме того, собрав за прошедшие выходные 322 млн рублей, отечественный релиз обновил рекорд сборов за четвертый уикенд.

Ранее фильм уже стал самым кассовым российским фильмом в новейшей истории и вторым — среди всех релизов, выходивших в наш прокат. Впереди остается только «Аватар» Джеймса Кэмерона, собравший в России с учетом повторного выпуска 3,5 млрд рублей. По словам главы отдела аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» Андрея Белого, у спортивной драмы о советском баскетболе есть высокие шансы если не обогнать, то приблизиться к планке голливудского рекордсмена.

— По итогам четырех недель сборы «Движения вверх» оказались даже больше сборов «Аватара» за аналогичный период, — отметил в разговоре с «Известиями» Андрей Белый. — По сравнению с предыдущим уикендом сборы российского фильма просели всего на 12%. Судя по очень хорошей динамике, он не должен сильно обвалиться и на этой неделе. Есть все основания ожидать, что «Движению вверх» удастся перепрыгнуть планку в 3 млрд рублей. Дальнейшие перспективы будут зависеть от многих факторов.

Вторую строчку на этих выходных с выручкой 144 млн занял американский фильм ужасов «Астрал 4: Последний ключ», после недели превью вышедший в широкий прокат. Несмотря на изначальный скепсис аналитиков, новая часть популярной франшизы о призраках и демонах, скорее всего, превзойдет сборы предыдущей серии 2015 года.

На третьем месте расположилась британская семейная комедия «Приключения Паддингтона 2», поневоле ставшая самым резонансным релизом уикенда. Накануне запланированной премьеры Министерство культуры неожиданно отозвало у фильма прокатное удостоверение, чтобы обеспечить сеансы для отечественных картин, однако затем вернуло его в пятницу вечером. За два выходных дня «Приключения Паддингтона 2» заработали 74 млн рублей.

— Ситуация с прокатным удостоверением широко освещалась в прессе, но этот пиар вряд ли можно назвать положительным, — считает Белый. — Многие зрители слышали новость, что премьера фильма переносится, но пропустили его «возвращение». Поэтому какие-то выводы относительно финального бокс-офиса можно будет делать только после второго уикенда, который станет первым полноценным.

Выше ожиданий выступили такие новинки, как «Форма воды» и «Скиф». Романтическое фэнтези Гильермо дель Торо, один из фаворитов грядущей премии «Оскар», со сборами в 45 млн стало четвертым в общем зачете. Отечественный исторический экшн заработал чуть меньше — 33 млн. «Темные времена» с Гэри Олдманом в роли Черчилля собрали более 10 млн рублей, а трагикомедия «Карп отмороженный» с Евгением Мироновым — в 2 раза меньше.