«Бегущий в лабиринте» обогнал «Движение вверх»

«Движение вверх» впервые за четыре недели оказалось вторым по сборам, немного уступив по итогам уикенда подростковой антиутопии «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». По данным единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), российская спортивная драма заработала за 25–28 января 196 млн рублей против 218 млн у третьей части голливудской франшизы.

В целом фильм Антона Мегердичева, уже ставший самым кассовым отечественным релизом в новейшей истории, продолжает показывать отличную динамику и опережает по темпам прироста сборов «Аватар» Джеймса Кэмерона, пока абсолютного чемпиона российского проката (3,5 млрд рублей).

— После пяти недель на счету «Движения вверх» 2,6 млрд рублей, что больше сборов «Аватара» за тот же период. По наработке на сеанс фильм стал лидером рынка за этот уикенд, — рассказал «Известиям» руководитель отдела аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» Андрей Белый. — При достаточном количестве копий фильм сможет преодолеть трехмиллиардный рубеж уже в середине февраля. Дальше пока сложно прогнозировать, но можно ожидать небольшие всплески зрительской активности в праздничные уикенды 23 февраля и 8 марта.

Что до «Бегущего в лабиринте», результаты заключительной части трилогии уступают достижениям второй в стартовый уикенд (247 млн рублей), но превосходят сборы первой (195 млн). В итоге фильм, скорее всего, преодолеет «обычную» для франшизы планку в 500 млн рублей бокс-офиса.

Вторая новинка недели — экспериментальная скетч-комедия от создателей Comedy Club «Zомбоящик» — расположилась на третьей строчке. После хорошего старта в четверг фильм «просел» к выходным и в итоге отстал от лидеров уикенда почти в два раза. На его счету — 108 млн рублей. Прямо за «Zомбоящиком» со сборами в 95 млн сборов расположилась семейная комедия «Приключения Паддингтона – 2». Фильм превзошел почти на четверть результаты первого «скомканного» уикенда (который продолжался два дня вместо четырех из-за поздней выдачи прокатного удостоверения), но уже вряд ли обгонит по сборам первую часть (398 млн).

Замыкает пятерку лидеров хоррор «Астрал 4: Последний ключ», прибавивший к своему результату еще 55 млн рублей (всего – 326 млн). Несмотря на значительное падение, релиз уже поставил рекорд «демонической» франшизы и показал отличные сборы для фильма ужасов на российском рынке.

В топ-10 смог пробраться и европейский триллер «Девушка в тумане» с Тони Сервилло и Жаном Рено в главных ролях, собравший 11 млн рублей. Отечественный экшн «Скиф» в свой второй уикенд освоил 8 млн и по общей кассе перевалил за 50 млн рублей. Вышедший в ограниченный прокат «Хеппи-энд», новая работа австрийского классика Михаэля Ханеке, заработал более 3 млн.