«Скиф» стал боярином

В российский прокат выходит фэнтези-драма «Скиф», идущая вразрез с общим мировым трендом игрового костюмного кино. Если зарубежные полнометражные фильмы этого жанра уходят всё больше в сторону «мультяшности», оберегая зрителя от избыточных кровавых и жестких сцен и оставляя их сериалам, то молодой режиссер Рустам Мосафир решил снять кино настолько же натуралистичное, насколько и стильное. Результат впечатляет — такой Древнюю Русь мы еще на киноэкранах не видели.

Все привыкли восхищаться «Игрой престолов», вернувшей зрителям адреналин от созерцания военных поединков и масштабных сражений, где кровь так похожа на настоящую, что слабонервным лучше не смотреть. Авторы «Скифа» пошли тем же путем, попытавшись пофантазировать на тему мифов и аллюзий русских былин. В каком-то смысле «Скиф» продолжает эстафету «Волкодава из рода Серых Псов», но с меньшим уклоном в сказку, и с большим — в сумрачный мир огня и меча.

Действие картины происходит в степном Крыму — месте обитания скифских племен во времена начала Руси как единой географической и этнической общности. Старый мир античности сталкивается с новым в лице древнерусских князей и бояр.

Главный герой — боярин Лютобор в исполнении актера Алексея Фаддеева — предан своему князю (Юрий Цурило), жене (Василиса Измайлова), богам. Но честным людям во все времена приходилось непросто, и вот жену и сына Лютобора похищают скифские воины — остатки некогда великого народа, промышляющие грабежами и угоном пленников. Лютобор берет меч и отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти семью.

Проводником его выступает пленный воин-скиф Куница (Александр Кузнецов), с которого Лютобор взял клятву верности в обмен на сохранение жизни. Куница оказался честным парнем и постепенно из врагов герои превратились в союзников, уважающих друг друга.

Путешествие Лютобора и его проводника напоминает поход в царство мертвых — частый мотив в русских народных сказках. Отправляясь в путешествие, житель древнего мира покидал свой относительно безопасный мир, выходя из-под покровительства домашних богов и попадая во враждебную внешнюю среду, где каждый встречный попытается тебя убить или взять в плен. Единственная надежда вернуться целым домой была связана с умением владеть оружием.

Путешествие полностью изменило Лютобора — боярин открыл в себе дух берсерка и проникся симпатией к скифам, которых до того почитал за дикарей и негодяев. Естественно, нужно оговориться, что привязка к исторической действительности в картине весьма условна — и скифов как таковых уже не было, и богам они не тем молились, но это совершенно не отменяет художественных достоинств картины, хотя, пожалуй, визуальная составляющая здесь более удачна, чем драматургическая: сюжет местами «спотыкается» и провисает.

Однако характеры персонажей показаны объемно и подробно. В части «картинки» впечатляет фактурность роскошных костюмов и выбор мест для натурных съемок. А чего стоит визуализация боевого исступления Лютобора, обернувшегося в пылу битвы медведем…