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Времена не выбирают

Фильмы выходного дня: о лидере нации, странной любви, надежде и равнодушии
Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
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Времена не выбирают
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2018-01-17 17:52:58
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На что бы согласился Черчилль, доведись Гитлеру вторгнуться в ад? За ответом на этот не самый простой вопрос придется отправиться в кино. О том, какие фильмы непременно стоит посмотреть в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.
 

Другая жизнь
Фильмы выходного дня: подпольный клуб, опасная шкатулка и спорные желания

«Темные времена»

Гари Олдмэн в роли Уинстона Черчилля. Уинстон Черчилль в роли лидера нации, не желающего вступать в какой-либо диалог с Гитлером. Это британскому премьер-министру принадлежат слова: «Если бы Гитлер вторгся в ад, я бы по крайней мере замолвил за дьявола словечко в палате общин». Лента, однако, не про войну, а про психологию лидера. Что и говорить, портрет получился весьма убедительным.

Режиссер: Джо Райт

В ролях: Гари Олдмэн, Лили Джеймс, Бен Мендельсон, Кристин Скотт Томас, Стивен Диллэйн, Пип Торренс, Сэмюэл Уэст

Другими глазами
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«Форма воды»

Нельзя обойти вниманием новую картину Гильермо дель Торо, тем более когда ее номинируют на крупные кинонаграды. С одной стороны, это очередное сюрреалистическое хулиганство режиссера; с другой, серьезное высказывание на тему любви. И неважно, что сильное чувство вспыхнуло между немой уборщицей и страшным водяным мутантом.

Режиссер: Гильермо дель Торо

В ролях: Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер, Майкл Стулбарг, Даг Джонс

Изо всех сил
Фильмы выходного дня: последние джедаи, заботливый Санта и веселая английская королева

«Приключения Паддингтона-2»

Чем серьезнее себя пытается вести герой — особенно если это милый медведь, — тем комичнее его положение. Мы уже и отвыкли, что шутки бывают не ниже пояса. Комедия про медвежонка Паддингтона красиво сделана, искусно упакована. Прям как книга из антикварной лавки, которую пытался приобрести герой. Но ее внезапно украл коварный злодей, сыгранный, к слову, самим Хью Грантом.

Режиссер: Пол Кинг

В ролях: Хью Грант, Бен Уишоу, Майкл Гэмбон, Имелда Стонтон, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин, Салли Хокинс, Хью Бонневилль

Надсмотрщица, которая поет
Фильмы выходного дня: странная биография гения, день сурка и битва полов

«Карп отмороженный»

Занимательная и весьма символичная история о том, чем может обернуться равнодушие сына к судьбе собственной матери. Сына играет Евгений Миронов, роль матери исполнила Марина Неелова. Звездный актерский состав этим, впрочем, не исчерпывается: роль вздорной соседки одинокой матери досталась Алисе Фрейндлих. В кадре всё предельно натурально. И трудно сказать, кто смотрится убедительнее: актеры или карп, поселившийся в доме главной героини.

Режиссер: Владимир Котт

В ролях: Марина Неелова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Александр Баширов, Наталья Суркова

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