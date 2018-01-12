Другая жизнь

Кто бы мог подумать, что известная спортсменка сумеет сколотить состояние на человеческих пороках, а талантливый художник решит прославить своего врага. О том, какие фильмы непременно стоит посмотреть в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

«Большая игра»

Одна из самых амбициозных картин года. Аарон Соркин, знаток голливудских секретов и мэтр сюжетных интриг, на этот раз сел в кресло режиссера. По-видимому, он просто не мог доверить никому другому снять биографическую драму о спортсменке Молли Блум, организовавшей, возможно, самый знаменитый подпольный покерный клуб. Какие только знаменитости к ней не заходили! И сколько денег только не оставляли... Главную роль исполняет Джессика Честейн. И, надо признать, делает это блестяще.

Режиссер: Аарон Соркин

В ролях: Джессика Честейн, Идрис Эльба, Кевин Костнер, Майкл Сера, Джереми Стронг, Крис О’Дауд

«Кто наш папа, чувак?»

К эксцентричным названиям, которые придумывают российские прокатчики, нам не привыкать: они нередко довольно далеки от оригинала. Однако на сей раз отсутствующее в английском варианте названия слово «чувак» оказалось весьма кстати. Потому что вопрос, вынесенный в титул, обращен именно к зрителю. Не тонкому ценителю английского юмора или изящных французских острот, а к самому что ни на есть «чуваку». В общем, и шутки в фильме тоже для них. Два брата, Питер и Кайл, силясь найти своего отца, попадают в нелепые ситуации. Эх, если бы мама в свое время была несколько благоразумнее...

Режиссер: Лоуренс Шер

В ролях: Оуэн Уилсон, Кристофер Уокен, Дж.К. Симмонс, Эд Хелмс, Гленн Клоуз, Винг Реймз, Кэтрин Аселтон

«Бойся своих желаний»

Чего в самом деле не отнять у современных фильмов ужасов, так это захватывающей визуальности. Лента должна быть снята так, чтобы зрителю было по-настоящему страшно при любых обстоятельствах, даже если сюжет выстроен небрежно или не слишком оригинально. Впрочем, это не значит, что сценаристам можно совсем уж расслабиться. Герой находит таинственную китайскую шкатулку. Как оказалось, она способна исполнять желания, но с роковыми последствиями для его обладателя.

Режиссер: Джон Р. Леонетти

В ролях: Джои Кинг, Райан Филипп, Ли Ги-хон, Митчелл Слаггерт, Шеннон Пёрсер, Сидни Парк, Элизабет Рём

«Последний портрет»

Париж, 1964 год. Чудаковатый, как и многие художники, Альберто Джакометти, устав от обыденности, решает сделать что-нибудь неординарное. Например, написать портрет своего вечного критика — Джеймса Лорда. Узнать о том, как рождается произведение искусства, жутко интересно, но на поверку оказывается крайне утомительно. Если бы не актерский дуэт: Джеффри Раш и Арми Хаммер. За их существованием в кадре можно наблюдать бесконечно.

Режиссер: Стэнли Туччи

В ролях: Арми Хаммер, Джеффри Раш, Клеманс Поэзи, Тони Шэлуб, Джеймс Фолкнер, Сильви Тестю