Курс ЦБ
$
Газета
Главное
ПРЕМИЯ
РУНЕТА
2017
Новости iz.ru
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Подписка/PDF
Прямой эфир
/

Другая жизнь

Фильмы выходного дня: подпольный клуб, опасная шкатулка и спорные желания
Фото: Capella Film
Главный слайд
Начало статьи
Другая жизнь
2018-01-11 16:04:18">
2018-01-11 16:04:18
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кто бы мог подумать, что известная спортсменка сумеет сколотить состояние на человеческих пороках, а талантливый художник решит прославить своего врага. О том, какие фильмы непременно стоит посмотреть в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

Другими глазами
Фильмы выходного дня: неформатная вечеринка, бычок-романтик и любовь без обязательств

«Большая игра»

Одна из самых амбициозных картин года. Аарон Соркин, знаток голливудских секретов и мэтр сюжетных интриг, на этот раз сел в кресло режиссера. По-видимому, он просто не мог доверить никому другому снять биографическую драму о спортсменке Молли Блум, организовавшей, возможно, самый знаменитый подпольный покерный клуб. Какие только знаменитости к ней не заходили! И сколько денег только не оставляли... Главную роль исполняет Джессика Честейн. И, надо признать, делает это блестяще.

Режиссер: Аарон Соркин

В ролях: Джессика Честейн, Идрис Эльба, Кевин Костнер, Майкл Сера, Джереми Стронг, Крис О’Дауд

Изо всех сил
Фильмы выходного дня: последние джедаи, заботливый Санта и веселая английская королева

«Кто наш папа, чувак?»

К эксцентричным названиям, которые придумывают российские прокатчики, нам не привыкать: они нередко довольно далеки от оригинала. Однако на сей раз отсутствующее в английском варианте названия слово «чувак» оказалось весьма кстати. Потому что вопрос, вынесенный в титул, обращен именно к зрителю. Не тонкому ценителю английского юмора или изящных французских острот, а к самому что ни на есть «чуваку». В общем, и шутки в фильме тоже для них. Два брата, Питер и Кайл, силясь найти своего отца, попадают в нелепые ситуации. Эх, если бы мама в свое время была несколько благоразумнее...

Режиссер: Лоуренс Шер

В ролях: Оуэн Уилсон, Кристофер Уокен, Дж.К. Симмонс, Эд Хелмс, Гленн Клоуз, Винг Реймз, Кэтрин Аселтон

Надсмотрщица, которая поет
Фильмы выходного дня: странная биография гения, день сурка и битва полов

«Бойся своих желаний»

Чего в самом деле не отнять у современных фильмов ужасов, так это захватывающей визуальности. Лента должна быть снята так, чтобы зрителю было по-настоящему страшно при любых обстоятельствах, даже если сюжет выстроен небрежно или не слишком оригинально. Впрочем, это не значит, что сценаристам можно совсем уж расслабиться. Герой находит таинственную китайскую шкатулку. Как оказалось, она способна исполнять желания, но с роковыми последствиями для его обладателя.

Режиссер: Джон Р. Леонетти

В ролях: Джои Кинг, Райан Филипп, Ли Ги-хон, Митчелл Слаггерт, Шеннон Пёрсер, Сидни Парк, Элизабет Рём

Путь воина
Фильмы выходного дня: про рок, судьбу, любовь и ненависть

«Последний портрет»

Париж, 1964 год. Чудаковатый, как и многие художники, Альберто Джакометти, устав от обыденности, решает сделать что-нибудь неординарное. Например, написать портрет своего вечного критика — Джеймса Лорда. Узнать о том, как рождается произведение искусства, жутко интересно, но на поверку оказывается крайне утомительно. Если бы не актерский дуэт: Джеффри Раш и Арми Хаммер. За их существованием в кадре можно наблюдать бесконечно.

Режиссер: Стэнли Туччи

В ролях: Арми Хаммер, Джеффри Раш, Клеманс Поэзи, Тони Шэлуб, Джеймс Фолкнер, Сильви Тестю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поэма без супергероя
Фильмы выходного дня: антиутопия, страшная красота и неидеальный гений
Дорога под землю
Фильмы выходного дня: опасный снеговик, потерянное детство и чувственное проклятие

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017