Тони Сервилло и Жан Рено ищут «Девушку в тумане»

В российский прокат вышла «Девушка в тумане» — неожиданно мощный детективный триллер про таинственные исчезновения в Альпах. Дебютант Донато Карризи снял его по мотивам собственного же бестселлера и «сорвал джекпот» — в прошлом году в его родной Италии фильм собрал самую большую кассу среди некомедийных релизов местного производства. Давно альпийский туман не был настолько зловещ, как здесь, но все же главный гвоздь этого шоу – отнюдь не природа, а великолепный итальянский актер Тони Сервилло («Великая красота») в роли детектива. Также посильное участие в поиске правды принимает провинциальный психиатр в исполнении Жана Рено.

Самоуверенный лысый человек хлопает в ладоши посреди улицы. Соседи недоуменно смотрят поверх заборов и пожимают плечами. Они не знают, что стали участниками следственного эксперимента. Только что столичный инспектор Фогель (Сервилло) лично убедился – в этом благочинном городке невозможно совершить преступление и остаться незамеченным. Тем не менее, пару дней назад 16-летняя девушка вышла из дома и растворилась в тумане. Сомневаться не приходится – похитил ее кто-то из знакомых. Несколько месяцев спустя Фогеля подберут в ночи на месте автомобильной аварии, и добродушный мозгоправ доктор Флорес (Рено) будет долго расспрашивать инспектора о том, чья это кровь на его рубашке.

Классический триллер про зловещие загадки сегодня прочно обосновался на ТВ и практически исчез с экранов кинотеатров. Уже по этой причине «Девушку в тумане» пропускать не стоит – мало ли, сколько придется ждать потом. Да и когда еще партию сыщика возьмет на себя Тони Сервилло, кумир итальянских киноакадемиков (четырежды лауреат местного «Оскара») и любимый актер оскароносного Паоло Соррентино. Несмотря на внешнюю легковесность жанра, мэтру есть где развернуться. Как известно, хороший триллер делает не только удачный злодей, но и интересный протагонист. «Девушка в тумане» - по обоим параметрам отличная работа.

Инспектор, которого играет Сервилло, практикует крайне спорный метод. При расследовании преступлений он полагается не на «серые клеточки» или достижения криминалистики, а на силу «четвертой власти» - СМИ. Организуя утечки и поставляя инфоповоды, Фогель создает вокруг подозреваемых раскаленную атмосферу – в надежде, что те запаникуют и начнут совершать ошибки. В последние годы очень популярным стал термин «постправда», фиксирующий новую мировую тенденцию: уверенность в каком-то факте часто оказывается важнее того, реален он на самом деле или нет. Фогель, без доказательств убеждающий общественность в своей правоте, — настоящий король «постправды». Однако, как любой заклинатель бури, он сам рискует стать ее жертвой.