Выжить и не сойти с ума

Чтобы выбраться из лабиринта, героям придется совершить невозможное. Но жажда мести порой оказывается куда сильнее страха смерти. О том, какие фильмы непременно стоит посмотреть в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.



«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»

Заключительная часть антиутопической трилогии посвящена в общем-то доброй и незатейливой теме: хорошие ребята никогда своих не сдают, а вот плохие живут по принципу «человек человеку волк». Это они построили злосчастный лабиринт, это они создали систему несправедливости, им и расплачиваться. Эх, как жаль, что заключительные части столь предсказуемы. Интересно другое: все ли добегут до финала, чтобы потом отомстить.

Режиссер: Уэс Болл

В ролях: Дилан О’Брайен, Ли Ги-хон, Кая Скоделарио, Томас Сэнгстер, Декстер Дарден, Уилл Поултер, Джейкоб Лофленд, Роза Салазар

«Хеппи-энд»

Фестивальные откровения от режиссера Михаэля Ханеке не лишены печали и грустной констатации несовершенства окружающего мира. А название фильма, разумеется, не лишено иронии. В центре внимания — семейная жизнь, все неприятности которой переживает маленькая девочка. Возникает ощущение, что это сам Ханеке глазами ребенка смотрит на реальность, от которой едва ли дождешься радости.

Режиссер: Михаэль Ханеке

В ролях: Изабель Юппер, Жан-Луи Трентиньян, Матьё Кассовиц, Фантина Ардуин, Франц Роговский, Лаура Верлинден, Орелия Пети

«Девушка в тумане»

Очаровательный итальянский детектив с закрученным сюжетом. Инспектор Фогель, расследуя дело о пропаже 16-летней девушки, похоже, сам попал в ловушку. Во всяком случае маленький провинциальный городок, где произошло преступление, окутал туманом не только своих жителей, но и затуманил разум самого сыщика. Да так, что в итоге пришлось вызывать психиатра Аугусто Флореса, которого, к слову, сыграл Жан Рено. Фрейд, конечно, тут не помощник, но есть же много других хитростей...

Режиссер: Донато Карризи

В ролях: Тони Сервилло, Жан Рено, Алессио Бони, Лоренцо Рикельми, Галатеа Ранци, Микела Ческон, Лукреция Гидоне, Даниэла Пьяцца

«Побег из Рио»

Остросюжетные ленты весьма поучительны: многие из них толкуют о том, что не нужно очень уж стремиться в незнакомые места, потом тяжелее из них выбраться. Хотя могли ли предположить героини, что, отправившись на свадьбу к подруге в один из самых ярких и карнавальных городов мира, Рио-де-Жанейро, они найдут приключения, которые отнюдь не вписывались в их мелодраматические планы.

Режиссер: Патрик Милле

В ролях: Ванесса Гуид, Элисон Вилер, Марго Бансийон, Филиппина Стиндель, Патрик Милле, Чико Диаз, Жозеф Малерба, Кристин Ситти