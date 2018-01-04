Кино на весь год

Новогодние каникулы — любимое время для кинопрокатчиков, которые в это время представляют одну новинку за другой. Впрочем, и в течение всего года отечественным зрителям, безусловно, будет что посмотреть. Самые ожидаемые кинопремьеры 2018 года — в обзоре портала iz.ru.

«Бахубали: Рождение легенды»

Красочный индийский боевик с погружением в местные предания и хитросплетения интриг в королевской семье. Бахубали, несправедливо лишившийся трона после гибели отца, берется восстановить справедливость после долгих лет скитаний. На его стороне выступает сохранивший верность народ, но больше всего сил герою, как водится, придает любовь к прекрасной принцессе. Правда, во все семейные перипетии вникать необязательно — потрясающей красоты картинка и зрелищные сцены сражений с участием боевых слонов уже заворожат любого.

Ожидаемая дата премьеры: 11 января 2018 года

Режиссер: С.С.Раджамули

В ролях: Прабхас Раджу, Уппалапати, Рана Даггубати, Анушка Шетти, Таманна Бхатия, Сатхьярадж, Прабхакар, Нора Фатехи

«Селфи»

Психологический триллер, основанный на книге Сергея Минаева «Духless 21 века. Селфи». Главный герой, успешный писатель и телеведущий Владимир Богданов (Константин Хабенский) неожиданно понимает, что в его жизни появился двойник — он проживает ее за него, общаясь с женщинами Богданова, завоевывая признание его поклонников и уводя друзей. Но страшнее всего для героя оказывается осознание того, что двойник действительно во всем его превзошел. И только дочь Богданова, намеренная вернуть отца, заставляет его попробовать отвоевать собственную жизнь.

Ожидаемая дата премьеры: 1 февраля 2018 года

Режиссер: Николай Хомерики

В ролях: Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Северия Янушаускайте, Анна Михалкова, Юлия Хлынина

«О чем говорят мужчины. Продолжение»

В феврале на экраны возвращается полюбившийся отечественным зрителям комедийный квартет. Герои, Леша, Саша, Камиль и Саша, сбежав от многочисленных забот в семье и на работе, отправляются в Петербург. В программе, как обычно, ироничные рассуждения о любви, возрасте, семье, отношениях и — счастье.

Ожидаемая дата премьеры: 22 февраля 2018 года

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

В ролях: Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Камиль Ларин, Алена Бабенко, Максим Виторган, Екатерина Вилкова

«Дэдпул-2»

В кинотеатрах вновь ждут эксцентричного представителя нового поколения супергероев, уже успевшего полюбиться зрителям. Первый фильм о новом жителе вселенной Marvel вышел в 2016 году — тогда комедийный фантастический боевик поставил рекорды по сборам и стал одной из самых обсуждаемых киноновинок. О планах снять сиквел его создатели заявили еще до премьеры, а съемки фильма проходили в уходящем 2017 году.

Ожидаемая дата премьеры: 31 мая 2018 года

Режиссер: Дэвид Литч

В ролях: Райан Ренолдс, Морена Баккарин, Ти Джей Миллер, Лесли Аггамс, Брианна Хильдебранд, Стефан Капичич, Зази Битц, Джош Бролин, Джек Кеси

«8 подруг Оушена»

Новый взгляд на одну из самых любимых криминальных трилогий 2000-х — на смену 11 и 12 друзьям Оушена приходят восемь подруг решительной Дэбби Оушен — родной сестры гения ограблений Дэнни. По сюжету, Дэбби решается украсть ожерелье с бриллиантами стоимостью $150 млн, а сделать это можно будет лишь на ежегодном бале Института костюма в Нью-Йорке. Режиссер двух предыдущих фильмов, Стивен Содерберг, в этот раз выступил продюсером, уступив режиссерское кресло Гэри Россу («Голодные игры»), но говорят, что на качестве комедийной франшизы это сказаться не должно.

Ожидаемая дата премьеры: 8 июня 2018 года

Режиссер: Гэри Росс

В ролях: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Минди Кейлинг, Сара Полсон, Аквафина, Рианна и Хелена Бонем Картер

«Собачий остров»

Долгожданная новая лента одного из самых культовых независимых режиссеров современности Уэса Андерсона. Его предыдущий фильм, номинированный на «Оскар» «Отель Гранд Будапешт», вышел три года назад — в 2014 году. С 2015 года Андерсон работал над новым анимационным проектом. «Собачий остров» — мультфильм о жизни собак, показанной их глазами. Главными героями истории станут мальчик, отправляющийся в путешествие по Японии в поисках пропавшего любимца, и его пес, Рекс. За озвучание тут отвечает целая россыпь голливудских кинозвезд.

Ожидаемая дата премьеры: 3 мая 2018 года

Режиссер: Уэс Андерсон

В ролях: Эдвард Нортон, Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Йоко Оно

«Tomb Raider: Лара Крофт»

Возрождение легенды 1990-х. Своенравная дочь бесследно пропавшего искателя приключений и исследователя, спустя годы после его смерти работает курьером и не особенно заботится о будущем. Единственное, во что она верит — это в то, что ее отец не погиб. Чем больше ей твердят о том, что надежды найти его нет, тем активнее она цепляется за любую ниточку. И в итоге отправляется на загадочный остров, где ей предстоит столкнуться с малоприятными служителями кровожадного местного культа.

Ожидаемая дата премьеры: 15 марта 2018 года

Режиссер: Роар Утхауг

В ролях: Алисия Викандер, Уолтон Гоггинс, Дэниел Ву, Доминик Уэст

«Мстители: Война бесконечности»

Очередная франшиза от империи Marvel. В этот раз Мстители объединят свои усилия со Стражами Галактики, чтобы вновь дать отпор внешнему врагу. Столкнуться им предстоит с межгалактическим суперзлом в лице Таноса — существа, явившегося на Землю, чтобы собрать шесть Камней Бесконечности, позволяющих менять реальность по своему усмотрению.

Ожидаемая дата премьеры: 3 мая 2018 года

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

В ролях: Роберт Дауни-младший, Джош Бролин, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Крис Прэтт, Элизабет Олсэн, Себастиан Стэн, Бенедикт Камбербэтч, Пол Беттани, Зои Салдана, Скарлетт Йоханссон и другие

«Собибор»

Историческая лента, режиссером которой выступил известный актер Константин Хабенский. Он же играет в главных ролях бок о бок с обладателем премии «Сезар» Кристофером Ламбертом («Горец», «Аве, Цезарь»). В сценаристах фильма, в том числе, значится министр культуры РФ Владимир Мединский. События ленты разворачиваются в 1943 году в нацистском лагере смерти «Собибор», расположенном на территории Польши. Советский лейтенант Александр Печерский (Константин Хабенский), задается целью объединить заключенных, чтобы попытаться сбежать. Это восстание станет единственным успешным в нацистских концлагерях.

Ожидаемая дата премьеры: 3 мая 2018 года

Режиссер: Константин Хабенский

В ролях: Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Михалина Ольшанская, Фелисе Янкель

«Аквамен»

Фантастический боевик посвящен одному из персонажей вселенной комиксов DC. Главный герой, Артур Карри, с детства отлично ладил с водной стихией и даже ухитрялся разговаривать с рыбами. Перед смертью его мать, Атланна, рассказала ему, что вообще-то является находящейся в изгнании Королевой Атлантиды, и возложила на сына ответственность за восстановление исторической справедливости. После чего Карри пришлось серьезно подтянуть свои способности для того чтобы стать, наконец, Акваменом.

Ожидаемая дата премьеры: 20 декабря 2018 года

Режиссер: Джефф Джонс, Джеймс Ван

В ролях: Эмбер Херд, Джейсон Момоа, Николь Кидман, Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен, Уиллем Дефо, Темуэра Моррисон