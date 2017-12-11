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Михалков заявил о выходе российского кино из тяжелого кризиса

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Тяжелый кризис российского кинематографа начал отступать, заявил в понедельник режиссер Никита Михалков в ходе своего выступления на Х съезде Союза кинематографистов.

Режиссер подчеркнул, что с 2013 года благодаря Министерству культуры РФ была проделана гигантская работа.

«Мне кажется, что на сегодняшний день мы начинаем выходить из тяжелого кризиса», — цитирует Михалкова телеканал «360».

Режиссер напомнил, что четыре года назад, когда проводился прошлый съезд, достаточно остро стояла проблема посещаемости зрителями фильмов российского производства.

По словам председателя союза, зрители вернулись в кинотеатры, а картины больше не «опускают их на дно».

«Для меня стало большой радостью, что люди стали ходить на российское кино, потому что оно перестало их чморить и опускать на дно», — добавил Михалков.

Председатель Союза кинематографистов РФ подчеркнул, что самые кассовые картины, вышедшие за период времени с прошлого съезда, похожи на «советское кино»: в них присутствуют вера, надежда и любовь.

Портал iz.ru писал ранее, что Никита Михалков по итогам открытого голосования в очередной раз переизбран на пост председателя Союза кинематографистов России.

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