Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов

Режиссер Никита Михалков в очередной раз переизбран на пост председателя Союза кинематографистов РФ по итогам открытого голосования.

Как передает ТАСС, десятый съезд объединения прошел 11 декабря в московском Доме кино.

Никита Михалков возглавляет Союз кинематографистов с 1998 года. До него организацией руководили Сергей Соловьев и Игорь Масленников.

Союз кинематографистов России был создан в 1990 году. Он обеспечивает защиту общих интересов профессиональных творческих деятелей кинематографии, работающих в аудиовизуальной сфере.

На съезде Никита Михалков также предложил объединить Музей кино и Госфильмофонд РФ. По его мнению, «хранить кино» должна одна большая организация.