Режиссер Михалков предложил объединить Музей кино и Госфильмофонд РФ

На десятом съезде Союза кинематографистов РФ, начавшемся в понедельник, 11 декабря, председатель организации Никита Михалков предложил объединить Музей кино и Госфильмофонд РФ.

«Я бы соединил Музей кино с Госфильмофондом», — приводит ТАСС слова Михалкова, отметившего, что он не знает, как это может быть реализовано с юридической точки зрения. Режиссер добавил, что «хранить кино», по его мнению, должна одна большая организация.

«Но я убежден, что должна быть одна большая организация, которая хранит кино», — отметил он.

Госфильмофонд России — основной архив кинофильмов Российской Федерации, Музей кино — российское государственное учреждение, занимается просветительской и научной деятельностью в области истории и теории кино.

Портал iz.ru сообщил ранее, что X съезд Союза кинематографистов пройдет в московском Доме кино 11 декабря. Делегатам представят отчеты о деятельности гильдий, региональных отделений и Молодежного центра. Кроме того, на форуме выберут новое руководство Союза кинематографистов.