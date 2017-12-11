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Путин указал на огромный потенциал развития российского кино

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что у отечественного киноискусства есть огромный потенциал развития. Об этом говорится в приветственной телеграмме участникам X съезда Союза кинематографистов России, опубликованной на сайте Кремля.

«У отечественного киноискусства не только славная история, но и, уверен, огромный потенциал развития. Важно беречь связь времен и традиций, честно, подвижнически служить своему призванию, уделять неустанное внимание воспитанию талантливой молодежи, оказывать действенную поддержку ветеранам кинематографа», — сказано в документе.

Глава государства отметил, что на протяжении многих лет съезд Союза кинематографистов вызывает широкий общественный интерес. Путин полагает, что форум пройдет плодотворно, а его инициативы обязательно будут востребованы.

X съезд Союза кинематографистов пройдет в московском Доме кино 11 декабря. Делегатам будут представлены отчеты о деятельности гильдий, региональных отделений и Молодежного центра. Кроме того, на форуме выберут новое руководство Союза кинематографистов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Министерство культуры сделает своим приоритетом поддержку проектов, направленных на популяризацию классической литературы и искусства. 

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