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Александр Сокуров получил почетную премию Европейской киноакадемии

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Российский режиссер Александр Сокуров получил почетную премию Европейской киноакадемии за достижения на творческом пути.

30-я торжественная церемония вручения проходит в Берлине.

Награду Сокурову присудили в качестве «признания уникального вклада в мир кино».

Кинорежиссер – обладатель множества российских и иностранных наград. Среди его работ такие фильмы, как «Молох», «Телец», «Русский ковчег», «Александра», «Фауст» и «Франкофония».

Сокуров принимал участие в съемках более чем 30 документальных картин.

Европейская киноакадемия была основана в 1988 году для продвижения европейского кинематографа в мире. Академия ежегодно вручает премию, которая, по первоначальному замыслу, противопоставлялась американскому «Оскару» как главная кинематографическая награда Европы.

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