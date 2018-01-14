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Фильм «Движение вверх» стал самым кассовым в российской истории

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Картина «Движение вверх» достигла рекорда в российским прокате: фильм собрал 1,68 млрд рублей и стал самым кассовым российским фильмом в истории. По числу зрителей, посмотревших фильм, спортивная драма пока уступает 800 тыс. человек сказке «Последний богатырь».

Драма «Движение вверх» вышла на широкие экраны 28 декабря, за 17 дней проката она получила 1,678 млрд руб. Об этом говорят данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на 22:30 13 января.

Картина рассказывает о победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, золото Игр в Мюнхене стало первым в истории олимпийских побед отечественных баскетболистов. Успех фильма предрек министр культуры РФ Владимир Мединский, он сказал, что каждый второй зритель, который идет в кинотеатр на этой неделе, выбирает для просмотра «Движение вверх».

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