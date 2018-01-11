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Сборы российского кино в 2017 году составили рекордные 13 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские фильмы собрали в 2017 году рекордные 13 млрд рублей. Об этом говорится в отчете Фонда кино об итогах кинопроката прошлого года.

Отмечается, что в среднем на российские фильмы в 2017 году пришли около 55 млн зрителей, что на 19,5 млн больше, чем в прошлом. Как сообщил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, доля российского кино в посещаемости кинотеатров составила 25,6%

«Год рекордный, бокс вырос почти на 11%. Рынок чувствует себя неплохо, при этом, что интересно, иностранные релизы практически не выросли (с 330 до 348), а российские релизы выросли в полтора раза. Мы перешагнули порог в 13 млрд сборов», — цитирует Малышева «РИА Новости».

По его словам, в этом году Фонд ждет такие крупные релизы, как «Черновик», «Селфи», вторые части «Вия» и «Гоголя», «Тренер», комедии «Ночная смена», «Я худею», «Жених 2».

В число 10 самых кассовых картин 2017 года вошли такие российские фильмы, как «Последний богатырь» (2-е место), «Движение вверх» (3-е место) и «Притяжение» (10-е место).

8 января портал iz.ru сообщал, что Национальное общество кинокритиков США выбрало лучший фильм 2017 года.

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