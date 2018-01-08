Прямой эфир

Кинокритики США назвали лучший фильм 2017 года

0
Фото: Global Look Press/Elevation Pictures
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальное общество кинокритиков США выбрало лучший фильм 2017 года. Им стала кинолента «Леди Берд», которая является дебютной режиссерской работой Греты Гервиг. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Голосование кинокритиков прошло в Нью-Йорке.

Помимо награды в номинации «Лучший фильм», работа Гервиг была удостоена награды за лучший сценарий. Сама Грета Гервиг была признана лучшим режиссером года.

Также исполнительница роли матери в фильме «Леди Берд» Лори Маткалф получила награду как лучшая актриса второго плана.

Лучшей актрисой первого плана жюри признало Салли Хокинс за роль в фильме «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо.

Лучшим актером, по мнению кинокритиков, является Дэниел Калуй, сыгравший в фильме «Прочь».

Награду за лучшую актерскую игру второго плана получил Уиллем Дефо («Проект «Флорида»).

Наградой за лучшую операторскую работу специалисты отметили картину Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049».

Американское национальное общество кинокритиков состоит из 59 членов жюри, представляющих все Штаты. На награду организации ежегодно может претендовать любой фильм, выпущенный в США и вышедший в прокат в течение последнего года.

8 января портал iz.ru сообщил, что фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получил «Золотой глобус» как лучшая драма 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мультфильм «Тайна Коко» стал лауреатом «Золотого глобуса»
Гильермо дель Торо впервые стал обладателем «Золотого глобуса»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017