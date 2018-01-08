Кинокритики США назвали лучший фильм 2017 года

Национальное общество кинокритиков США выбрало лучший фильм 2017 года. Им стала кинолента «Леди Берд», которая является дебютной режиссерской работой Греты Гервиг. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Голосование кинокритиков прошло в Нью-Йорке.

Помимо награды в номинации «Лучший фильм», работа Гервиг была удостоена награды за лучший сценарий. Сама Грета Гервиг была признана лучшим режиссером года.

Также исполнительница роли матери в фильме «Леди Берд» Лори Маткалф получила награду как лучшая актриса второго плана.

Лучшей актрисой первого плана жюри признало Салли Хокинс за роль в фильме «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо.

Лучшим актером, по мнению кинокритиков, является Дэниел Калуй, сыгравший в фильме «Прочь».

Награду за лучшую актерскую игру второго плана получил Уиллем Дефо («Проект «Флорида»).

Наградой за лучшую операторскую работу специалисты отметили картину Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049».

Американское национальное общество кинокритиков состоит из 59 членов жюри, представляющих все Штаты. На награду организации ежегодно может претендовать любой фильм, выпущенный в США и вышедший в прокат в течение последнего года.

8 января портал iz.ru сообщил, что фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получил «Золотой глобус» как лучшая драма 2017 года.