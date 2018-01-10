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Назначен новый руководитель Госфильмофонда России

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Вячеслав Тельнов назначен директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный фонд кинофильмов РФ». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В другом распоряжении, опубликованном на том же ресурсе, сказано, что Николай Бородачев, ранее занимавший эту должность, освобожден от нее. Как сообщает RNS, более 30 кинематографистов в конце декабря 2017 года обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с открытым письмом с просьбой назначить руководителем Госфильмофонда Вячеслава Тельнова. Он возглавляет департамент кинематографии Министерства культуры РФ.

В Госфильмофонде РФ хранится основной архив фильмов России, а сам фонд является членом Международной федерации киноархивов (FIAF).

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