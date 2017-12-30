Минкультуры рассказало о внеплановой проверке Госфильмофонда

Внеплановую комплексную проверку Госфильмофонда попытались провести сотрудники министерства культуры России. В организации назвали действия министерства незаконными.

«Интерфакс» сообщает, что проверка нагрянула в Госфильмофонд 29 декабря. Однако выяснялось, что пятница является нерабочим днем в организации. В итоге проверяющие только через три часа попали с начальником кадровой службы в здание.

Оказалось, что в соответствии с приказом заместителя министра проверка должна была пройти с 29 декабря 2017 года по 31 января 2018 года. В Госфильмофонде обвинили сотрудников Минкультуры в незаконных действиях.

Как рассказал и генеральный директор Сергей Мельничук, на КПП Госфильмофонда приехали шестеро неизвестных, при этом только два человека показали удостоверения Минкультуры. Проверять бухгалтерскую отчетность можно только один раз в три года, отметил он.

Ранее сообщалось, что режиссер Никита Михалков предложил объединить Музей кино и Госфильмофонд РФ.