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Мединский отказался оценить балет «Нуреев» с позиции министра

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Министр культуры России Владимир Мединский отказался оценить балет «Нуреев», премьера которого состоялась в Большом театре 9 декабря.

«Вот когда я перестану быть министром культуры, я буду вам откровенно давать оценки произведениям искусства, что такое хорошо, что такое плохо», — сказал Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

При этом глава Минкульта выразил уверенность, что танцовщикам балета, вышедшим на поклон в майках с надписями «Свободу режиссеру», ничего не грозит и этот факт никак не повлияет на судьбу спектакля, передает НСН.

Министр добавил, что «у нас не Америка» и от профессии не отлучают за то, что человек надел ту или иную майку. «Мы — свободная страна», — резюмировал Мединский.

Напомним, балет «Нуреев» был поставлен режиссером Кириллом Серебренниковым. В настоящее время он находится под домашним арестом. Режиссер обвиняется в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».

Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал дело Серебренникова, назвав его «расследованием, а не преследованием».

Подробнее — в сюжете iz.ru: Дело «Седьмой студии»

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