Фильм Marvel о Черной Вдове обрел сценариста

Студия Marvel подобрала сценариста для картины, посвященной героине Скарлетт Йоханссон Наташе Романофф по прозвищу Черная Вдова. Впервые на широком экране русская шпионка по имени Наташа появилась в 2010 году в фильме «Железный человек – 2».

Как пишет «Газета.ру», сценаристом будущего фильма стала Жаклин Шеффер. Ожидается, что Черная Вдова появится в ленте «Мстители: Война бесконечности».

В декабре стало известно, что в 2013 году известный актер Джордж Клуни пригласил домой 14 самых близких друзей, каждому из которых подарил дизайнерский чемодан с $1 млн.