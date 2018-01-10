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Семья Версаче назвала вымыслом сериал о смерти кутюрье

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Фото: Global Look Press/Zentralbild/dpa/Peer Grimm
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Семья итальянского модельера и дизайнера Джанни Версаче назвала вымыслом сериал, посвященный смерти кутюрье.

Семья не давала разрешения на съемки картины «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», говорится в заявлении родственников модельера, обнародованном в преддверии выхода второго сезона.

«Семья Джанни Версаче не давала своего разрешения на съемки будущего сериала о смерти господина Джанни Версаче и не участвовала в них никоим образом», — приводит «Газета.ру» выдержку из документа.

«Поскольку Версаче не давали разрешения на выход книги, на основе которой частично поставлен сериал, и не участвовали в работе над сценарием, это шоу можно считать исключительно вымыслом», — заключают родственники погибшего в 1997 году модельера.

Ранее стало известно, что фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стала номинантом премии Британской киноакадемии BAFTA в категории «Лучший фильм не на английском языке».

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