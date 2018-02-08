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Мединский не давал Путину флешку с фильмом «Движение вверх»

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Министр культуры Владимир Мединский рассказал представителям СМИ, что не он дал президенту Владимиру Путину флеш-карту с фильмом «Движение вверх».

Путин в январе на встрече с доверенными лицами поблагодарил актера Владимира Машкова, сыгравшего главную роль в картине «Движение вверх». Президент сказал, что для просмотра спортивной драмы не посещал кинотеатр. «Никуда не ходил, флешку включил», — сказал лидер государства, передает «РИА Новости».

«Нет, не я», — ответил Мединский журналистам в ответ на вопрос, кто дал президенту флешку. У российского лидера «есть возможность» смотреть фильмы, добавил министр.

Спортивная драма «Движение вверх» рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде 1972 года, картина стала самой кассовой в истории российского кино. Накануне посольство РФ в Вашингтоне показало картину американским студентам.

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