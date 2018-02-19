BAFTA: английская «Золотая маска»

Церемония вручения премий Британской академии кино и телевидения (The British Academy of Film and Television Arts, BAFTA) в Лондоне. На фото: таблички с рассадкой гостей в зале перед началом церемонии
Фото: REUTERS/Chris Jackson
На церемонии награждения присутствовали принц Уильям и его жена Кэтрин (справа налево)
Фото: TASS/PA Images/Yui Mok
Артисты в костюмах из новой программы легендарного Cirque du Soleil на красной ковровой дорожке BAFTA
Фото: TASS/PA Images/Yui Mok
Британская актриса Кристин Скотт Томас позирует фотографам перед началом церемонии награждения
Фото: TASS/PA Images/Ian West
Безоговорочным триумфатором в этом году стала драма Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — пять побед, включая главную номинацию «Лучший фильм». На фото: команда актеров с наградами позирует фотографам
Фото: TASS/PA Images/Yui Mok
Анджелина Джоли также присутствовала среди гостей на красной ковровой дорожке в лондонском концертном зале Albert Hall
Фото: REUTERS/Hannah McKay
Актриса Эллисон Дженни с «Золотой маской» — наградой Британской академии кино и телевидения
Фото: REUTERS/Hannah McKay
Актрисы Лили Джеймс и Джемма Артертон украсили красную ковровую дорожку своими красивыми нарядами и улыбками
Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Атмосфера 71-й церемонии вручения премии BAFTA за заслуги в области британского и международного кинематографа
Фото: REUTERS/Hannah McKay
Сэм Рокуэлл получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в кинокартине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Фото: REUTERS/Hannah McKay
Британский актер Орландо Блум перед началом церемонии вручения премии BAFTA
Фото: TASS/PA Images/Ian West
Марго Робби в длинном вечернем платье от модного дома Givenchy
Фото: REUTERS/Hannah McKay
Актер Гари Олдман получил премию BAFTA за лучшую мужскую роль в драме «Темные времена»
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