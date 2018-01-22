24-я церемония вручения наград Гильдии киноактеров США

22 января в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, прошла 24-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии киноактеров США.
На фото: зал перед началом церемонии вручения наград
премии Гильдии киноактеров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2017 год
Фото: REUTERS/Monica Almeida
Членами гильдии являются около 165 тыс. артистов кино и телевидения.
На фото: Дэйв Франко и Элисон Бри на красной ковровой дорожке перед началом торжественного мероприятия
Фото: REUTERS/Monica Almeida
Обладателем награды за лучшую мужскую роль в комедийном сериале стал Уильям Холл Мэйси, сыгравший в сериале «Бесстыдники».
На фото: актер с супругой Фелисити Хаффман
Фото: REUTERS/Mike Blake
Почетная премия Гильдии киноактеров США вручается ежегодно на протяжении последних 24 лет.
На фото: Дакота Фаннинг в нежном вечернем платье от Prada
Фото: REUTERS/Mike Blake
Гильдия киноактеров США была учреждена в 1933 году в качестве профсоюза, который должен был отстаивать интересы артистов кино и телевидения, а также других представителей этой индустрии, работающих в Соединенных Штатах.
На фото: 27-летняя актриса Марго Робби фотографируется с фанатами
Фото: REUTERS/Mike Blake
Гари Олдман стал обладателем награды в номинации «Лучшая мужская роль».
На фото: актер приветствует фанатов перед началом кинопремии
Фото: REUTERS/Monica Almeida
Актрисы Голди Хоун, Кейт Хадсон и Лупита Нионго на красной дорожке
Фото: REUTERS/Monica Almeida
Николь Кидман с мужем Китом Урбаном
Фото: REUTERS/Mike Blake
Актрисы Риз Уизерспун и Джина Родригез
Фото: REUTERS/Mike Blake
Американский актер Тимоти Шаламе фотографируется с фанатами перед началом торжественного мероприятия
Фото: REUTERS/Monica Almeida
Ирландская актриса Сирша Ронан с командой по фильму «Леди Бёрд»
Фото: REUTERS/Monica Almeida
Обладателем статуэтки в номинации «Лучший актерский состав комедийного сериала» стала команда сериала «Вице-президент»
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Премию Гильдии киноактеров США за вклад в кинематограф получил в этом году Морган Фримен
Фото: REUTERS/Monica Almeida
Эллисон Дженни получила 7-ю премию за роль в кино «Тоня против всех»
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.