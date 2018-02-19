Актер Гари Олдман получил премию BAFTA за лучшую мужскую роль

Британский актер Гари Олдман удостоен премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучшая мужская роль».

Олдман получил премию за исполнение роли премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в драме «Темные времена» режиссера Джо Райта. Премию BAFTA Олдман получает уже в третий раз, однако впервые в этой номинации, сообщат ТАСС.

На приз за лучшую мужскую роль претендовали также Дэниэл Калуя, сыгравший в картине «Прочь», Джейми Белл за роль в фильме «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле», Тимоти Шаламе за работу в «Зови меня своим именем» и Дэниэл Дэй-Льюис, исполнивший роль в фильме «Призрачная нить».