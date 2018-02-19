Прямой эфир

Фильм «Лед» возглавил российский кинопрокат

0
Фото: WDSSPR
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская спортивная драма «Лед» возглавила рейтинг по кассовым сборам в России по итогам прошедших выходных. Картина собрала 451,9 млн рублей.

Работа молодого режиссера Олега Трофима вышла на экраны 14 февраля. Фильм стал лидером кинопроката в этот же день, заработав около 200 млн рублей.

«Лед» повествует историю фигуристки Нади, которая из-за ошибки партнера получает травму и попадает в больницу. Рядом с Надей появляется хоккеист Саша, которому предстоит вернуть бывшей чемпионке веру в себя и помочь осуществить мечту.

По данным портала kinobussiness, второй место за прошедшие выходные заняла американская кинолента «50 оттенков свободы». Ей удалось собрать 122,7 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Кинотеатр «Пионер» обжалует штраф за показ фильма «Диван Сталина»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017