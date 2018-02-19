Фильм «Лед» возглавил российский кинопрокат

Российская спортивная драма «Лед» возглавила рейтинг по кассовым сборам в России по итогам прошедших выходных. Картина собрала 451,9 млн рублей.

Работа молодого режиссера Олега Трофима вышла на экраны 14 февраля. Фильм стал лидером кинопроката в этот же день, заработав около 200 млн рублей.

«Лед» повествует историю фигуристки Нади, которая из-за ошибки партнера получает травму и попадает в больницу. Рядом с Надей появляется хоккеист Саша, которому предстоит вернуть бывшей чемпионке веру в себя и помочь осуществить мечту.

По данным портала kinobussiness, второй место за прошедшие выходные заняла американская кинолента «50 оттенков свободы». Ей удалось собрать 122,7 млн рублей.