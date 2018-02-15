Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

В столице Германии в четверг открывается 68-й Берлинский кинофестиваль. Россию представят несколько лент, к том числе картина Алексея Германа — младшего «Довлатов», вошедшая в конкурсную программу. В это же время в Берлине пройдут Дни киностудии «Ленфильм».

Картина рассказывает о нескольких днях из жизни писателя в начале 1970-х годов. Действие разворачивается в Ленинграде накануне эмиграции друга Сергея Довлатова — будущего Нобелевского лауреата по литературе поэта Иосифа Бродского. Показ «Довлатова» намечен на субботу, передает НСН.

Жюри фестиваля в этом году возглавляет автор культового фильма «Беги, Лола, беги» и других известных картин Том Тыквер.

Впервые в истории фестиваль откроет анимационный фильм американского режиссера Уэса Андерсона «Собачий остров». Роли в мультфильме озвучили Йоко Оно, Билл Мюррей и Тильда Суинтон.

Еще один российский фильм Тимура Бекмамбетова попал в программу «Панорама». Картина, снятая в Великобритании и США, рассказывает об английской журналистке, которая расследует используемые экстремистами в Сети схемы вербовки и психологические приемы.

Также в Берлине состоится самая долгожданная премьера российского кукольного анимационного фильма «Гофманиада». В основе картины — сказки Гофмана, а декорации и куклы создал художник и скульптор Михаил Шемякин.

Портал iz.ru писал ранее, что 23 февраля Берлинский кинофестиваль впервые проведет показ в одной из тюрем столицы Германии. На мероприятии будет демонстрироваться основанная на реальных событиях картина режиссера Ларса Крауме «Тихая революция», которая повествует о студентах, организовавших в 1956 году протесты в Восточной Германии.