Берлинский фестиваль впервые устраивает кинопоказ в тюрьме
Берлинский кинофестиваль 23 февраля впервые проведет показ в одной из тюрем столицы Германии.
На мероприятии будет демонстрироваться основанная на реальных событиях картина «Тихая революция», повествующая о студентах, организовавших в 1956 году протесты в Восточной Германии.
Режиссер фильма Ларс Крауме приедет на показ, чтобы обсудить свою работу с заключенными, передает портал Screen Daily.
Берлинский кинофестиваль проходит с 15 по 25 февраля.
Как сообщал портал iz.ru, в список претендентов на главный приз фестиваля в этом году попал фильм «Довлатов» российского режиссера Алексея Германа – младшего.