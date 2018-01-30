Берлинский фестиваль впервые устраивает кинопоказ в тюрьме

Берлинский кинофестиваль 23 февраля впервые проведет показ в одной из тюрем столицы Германии.

На мероприятии будет демонстрироваться основанная на реальных событиях картина «Тихая революция», повествующая о студентах, организовавших в 1956 году протесты в Восточной Германии.

Режиссер фильма Ларс Крауме приедет на показ, чтобы обсудить свою работу с заключенными, передает портал Screen Daily.

Берлинский кинофестиваль проходит с 15 по 25 февраля.

Как сообщал портал iz.ru, в список претендентов на главный приз фестиваля в этом году попал фильм «Довлатов» российского режиссера Алексея Германа – младшего.