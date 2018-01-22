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Режиссер из России получил приз кинофестиваля Кустурицы

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Специальный приз международного кинофестиваля Kustendorf в Сербии присужден режиссеру из России Руслану Братову. В конкурсной программе выступила 21 короткометражная картина. Свои работы членам жюри представили два российских режиссера — Руслан Братов и Григорий Коломийцев.

Один из членов жюри режиссер Властимир Судар отметил, что картина Братова «непревзойденным способом и с большим юмором идет известным путем в кинематографии, говоря о частом безумии мужественности», сообщает «Газета.ру».

Кинофестиваль проводился с 16 по 21 января в культурно-туристическом комплексе «Дрвенград» на западе Сербии.

Ранее стало известно, что драма «Вестерн» получила главный приз на фестивале в норвежском Тромсе.

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