Гари Олдман получил награду гильдии киноактеров США за роль Черчилля
Гари Олдман и Фрэнсис Макдорманд завоевали награду Актерской гильдии США SAG Award.
Олдман удостоен награды за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена», Макдорманд организаторы премии отметили за роль в драме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Ранее оба актера завоевали премию «Золотой глобус».
Актеры Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Эллисон Дженни («Тоня против всех») признаны лучшими исполнителями ролей второго плана по версии Гильдии киноактеров США.