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Гари Олдман получил награду гильдии киноактеров США за роль Черчилля

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Фото: REUTERS/Monica Almeida
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Гари Олдман и Фрэнсис Макдорманд завоевали награду Актерской гильдии США SAG Award.

Олдман удостоен награды за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена», Макдорманд организаторы премии отметили за роль в драме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». 

Ранее оба актера завоевали премию «Золотой глобус».

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22 января в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, прошла 24-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. На фото: зал перед началом церемонии вручения наград премии Гильдии киноактеров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2017 год
Фото: REUTERS/Monica Almeida
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Членами гильдии являются около 165 тыс. артистов кино и телевидения. На фото: Дэйв Франко и Элисон Бри на красной ковровой дорожке перед началом торжественного мероприятия
Фото: REUTERS/Monica Almeida
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Обладателем награды за лучшую мужскую роль в комедийном сериале стал Уильям Холл Мэйси, сыгравший в сериале «Бесстыдники». На фото: актер с супругой Фелисити Хаффман
Фото: REUTERS/Monica Almeida
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Почетная премия Гильдии киноактеров США вручается ежегодно на протяжении последних 24 лет. На фото: Дакота Фаннинг в нежном вечернем платье от Prada
Фото: REUTERS/Mike Blake
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Гильдия киноактеров США была учреждена в 1933 году в качестве профсоюза, который должен был отстаивать интересы артистов кино и телевидения, а также других представителей этой индустрии, работающих в Соединенных Штатах. На фото: 27-летняя актриса Марго Робби фотографируется с фанатами
Фото: REUTERS/Mike Blake
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Гари Олдман стал обладателем награды в номинации «Лучшая мужская роль». На фото: актер приветствует фанатов перед началом кинопремии
Фото: REUTERS/Mike Blake
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Актрисы Голди Хоун, Кейт Хадсон и Лупита Нионго на красной дорожке
Фото: REUTERS/Monica Almeida
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Николь Кидман с мужем Китом Урбаном
Фото: REUTERS/Monica Almeida
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Актрисы Риз Уизерспун и Джина Родригез
Фото: REUTERS/Mike Blake
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Американский актер Тимоти Шаламе фотографируется с фанатами перед началом торжественного мероприятия
Фото: REUTERS/Mike Blake
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Ирландская актриса Сирша Ронан с командой по фильму «Леди Бёрд»
Фото: REUTERS/Monica Almeida
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Обладателем статуэтки в номинации «Лучший актерский состав комедийного сериала» стала команда сериала «Вице-президент»
Фото: REUTERS/Monica Almeida
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Премию Гильдии киноактеров США за вклад в кинематограф получил в этом году Морган Фримен
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Эллисон Дженни получила 7-ю премию за роль в кино «Тоня против всех»
Фото: REUTERS/Monica Almeida

Актеры Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Эллисон Дженни («Тоня против всех») признаны лучшими исполнителями ролей второго плана по версии Гильдии киноактеров США.

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