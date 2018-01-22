Гари Олдман получил награду гильдии киноактеров США за роль Черчилля

Гильдия киноактеров США была учреждена в 1933 году в качестве профсоюза, который должен был отстаивать интересы артистов кино и телевидения, а также других представителей этой индустрии, работающих в Соединенных Штатах. На фото: 27-летняя актриса Марго Робби фотографируется с фанатами

Фото: REUTERS/Mike Blake