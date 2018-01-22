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Гильдия киноактеров США назвала лучших исполнителей второго плана

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Фото: REUTERS/Monica Almeida
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Актеры Сэм Рокуэлл и Эллисон Дженни признаны лучшими исполнителями ролей второго плана по версии Гильдии киноактеров США.

Об этом было объявлено на 24-й церемонии вручения наград объединения в Лос-Анджелесе.

Сэм Рокуэлл сыграл британца Мартина Макдона в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Картина рассказывает о безответственном и халатном отношении к работе тех, кто в силу профессии должен помогать людям.

Эллисон Дженни сыграла роль в комедии «Тоня против всех», в которой рассказывается о скандально известной американской фигуристке Тоне Хардинг. 

Гильдия киноактеров США, в которую входят около 165 тыс. артистов кино и телевидения, была учреждена в 1933 году.

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