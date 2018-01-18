Наряды номинантов на «Золотой глобус» выставят на аукцион

Вечерние платья и смокинги номинантов премии «Золотой глобус» выставят на аукционе в США. Вырученные средства пойдут в фонд помощи жертвам домогательств.

Всего с молотка уйдут 39 нарядов голливудских звезд, посетивших в январе вторую по значимости после «Оскара» церемонию в Соединенных Штатах Америки.

Организатором интернет-торгов выступила компания eBay совместно с издательским домом Conde Nast, пишет газета The New York Times.

Среди лотов будут платья актрис Лоры Дерн, Риз Уизерспун, Мэрил Стрип, а также костюм комика Сета Майерса.

В этом году участники 75-й церемонии «Золотого глобуса» специально оделись во всё черное, чтобы выразить солидарность с участниками движения против сексуального насилия.