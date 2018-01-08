«Золотой глобус»: 50 оттенков черного

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Фото: ТАSS/AP/Jordan Strauss
В Лос-Анджелесе открылась торжественная церемония вручения премии «Золотой глобус». Вечер проходил под знаком борьбы с гендерным неравенством и защиты прав униженных. По этому поводу многие деятели кино вышли на красную дорожку в черных нарядах
Фото: TASS/Zuma/Hfpa Photographer
Кэтрин Зeта-Джонс прибыла на церемонию одной из первых. На фото: актриса в вечернем полупрозрачном платье Zuhair Murad Couture
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Знаменитые актрисы приняли участие в движении против сексуального насилия #MeToo, придя на кинопремию в черных нарядах. На фото: Натали Портман, Америка Феррера, Эмма Стоун, Билли Джин Кинг
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
На фото: американская модель Хайди Клум на 75-й премии «Золотой глобус»
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
На фото: одна из самых красивых пар Голливуда — Джастин Тимберлейк и Джессика Бил, актриса выбрала вечернее платье Dior Couture
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
На фото: американская актриса Мишель Уильямс
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
На фото: модель Кендалл Дженнер в пышном черном платье Giambattista Valli
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
На фото: Анджелина Джоли с сыном на красной дорожке
Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Шэрон Стоун на «Золотом глобусе» перед началом вручения наград
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
На фото: актрисы Ева Лонгория и Риз Уизерспун
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Ирландская актриса Сирша Ронан завоевала «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль в комедии» за фильм «Леди Бёрд» (Lady Bird)
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Диана Крюгер в вечернем длинном платье Prada
Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Актриса Сальма Хайек на церемонии «Золотой глобус»
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Испанская актриса Пенелопа Крус в вечернем платье Ralph & Russo Couture
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
«Рассказ служанки» обошел «Игру престолов» в номинации «Лучший драматический сериал». На фото: команда актеров с почетной наградой премии
Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Американская актриса Рэйчел Броснахэн получила награду за роль в сериале «Удивительная миссис Мейзел» в категории «Лучшая женская роль на ТВ (комедия или мюзикл)»
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