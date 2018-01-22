Тома Круза и Джонни Деппа номинировали на антипремию «Золотая малина»

Американские актеры Том Круз и Джонни Депп номинированы на антипремию «Золотая малина». Имена победителей будут названы накануне вручения награды киноакадемии США «Оскар» 3 марта.

Организаторы премии обнародовали имена номинантов в шуточном видеоролике, посвященном «уничтожению опасных элементов, опасных для здоровья людей и окружающей среды», и призвали всех, кто по неосторожности мог иметь дела с указанными фильмами, «немедленно обратиться к врачу».

В номинации за «Ядовитую актерскую игру», в частности, представлены Том Круз («Мумия») и Джонни Депп («Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки»). В число актрис, номинированных «За отравляющее исполнение», также попали Эмма Уотсон («Сфера») и Дженнифер Лоуренс («Мама!»). В номинации «Худшая картина года» представлены «Трансформеры: последний рыцарь».

Лауреаты «Золотой малины» награждаются пластиковой золотой ягодой, стоимость которой составляет менее $5. Название премии происходит от английского слова raspberry, основным значением которого является «малина», однако на сленге это означает знак презрения.