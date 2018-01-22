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Российская короткометражка получила приз на кинофестивале Кустурицы

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Жюри сербского международного фестиваля «Кустендорф» присудило специальный приз российскому режиссеру Руслану Братову.

Как сообщает «РИА Новости», постановщик получил награду фестиваля Эмира Кустурицы за короткометражку «Лалай-Балалай».

Первый приз фестиваля — «Золотое яйцо» — получила картина «Бонбона» Ракана Маяси.

Ранее сообщалось, что корпорация Google создала дудл к 120-летию советского режиссера Сергея Эйзенштейна, который появился на главной странице поисковика 22 января.

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