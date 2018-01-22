Российская короткометражка получила приз на кинофестивале Кустурицы
Жюри сербского международного фестиваля «Кустендорф» присудило специальный приз российскому режиссеру Руслану Братову.
Как сообщает «РИА Новости», постановщик получил награду фестиваля Эмира Кустурицы за короткометражку «Лалай-Балалай».
Первый приз фестиваля — «Золотое яйцо» — получила картина «Бонбона» Ракана Маяси.
Ранее сообщалось, что корпорация Google создала дудл к 120-летию советского режиссера Сергея Эйзенштейна, который появился на главной странице поисковика 22 января.