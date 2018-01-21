Футболист «Эвертона» назвал причину отказа от съемок в «Гарри Поттере»

Нападающий «Эвертона» Тео Уолкотт рассказал, что ему предлагали сняться в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса», однако он отказался из-за плотного графика.

Режиссером фильма выступил дядя футболиста Дэвид Йейтс. Он хотел, что его племянник снялся в роли одного из игроков матча по квиддичу, передает RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Тогда у меня не было возможности поучаствовать в съемках, они отнимают много времени. <...> Было бы круто, но у меня не было времени», — посетовал нападающий.

Фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса» вышел в 2007 году. На тот момент футболисту было 18 лет. Позднее в заключительном фильме о волшебнике снялась супруга спортсмена Мелани.